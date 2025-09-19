Carolina Herrera presenta su colección Primavera/Verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid

Carolina Herrera ha escogido la Plaza Mayor de Madrid para presentar su colección Primavera/Verano 2026. Es la primera vez que la firma muestra una colección principal fuera de Nueva York y supone la tercera presentación internacional en sus 44 años de historia. Inspirada en un encuentro entre el Siglo de Oro madrileño y la Movida de los años ochenta, la propuesta enlaza pasado y presente en una reivindicación de la feminidad proyectada hacia el futuro. Wes Gordon explora la tensión entre la audacia y el romanticismo: desde el calor del azafrán hasta el rojo Herrera, un rosa eléctrico, el lila violeta, el blanco puro y el negro gráfico. En la colección, destacan los motivos florales. Las texturas conectan referencias históricas con la construcción contemporánea y los lunares reaparecen en nuevas siluetas, vestidos con volantes y prendas de día. Las mangas, sello de la casa, se inspiran en las chulapas: hombros marcados, cinturas ceñidas y faldas con volantes reinterpretadas en clave Herrera. Los bolsos se presentan con un enfoque minimalista, como parte esencial de la silueta. El desfile se ha enriquecido con colaboraciones que homenajean la artesanía, como Sybilla, PALOMO, ANDRESGALLARDO, Levens y Seseña. El show, una carta de amor a Madrid, ha reunido a artistas y celebridades, que han querido ver de cerca las novedades de Carolina Herrera en un lugar tan emblemático de la ciudad.