Carr recrimina a Adif que "no es tan simple como escribir que exportas el riesgo" a Renfe

El ex jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés), Christopher Carr, ha recriminado a Adif que "no es tan simple como escribir que exportas el riesgo" a Renfe, sino que debe haber una aceptación explícita y "acuerdo" entre ambas partes."¿No es implícita la asunción de riesgo por parte de Renfe?". "No, no creo", le ha respondido. "Creo que el ente que va a recibir el riesgo tiene que aceptar. Y si se niega, Adif tiene que replanteárselo. No es tan simple como escribo que exporto el riesgo. Tiene que haber acuerdo", ha recalcado.(Fuente: Xustiza de Galicia)