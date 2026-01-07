La Casa Blanca asegura que está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia

La Casa Blanca ha asegurado que la Administración de Donald Trump está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia con Dinamarca, al tiempo que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado una reunión con funcionarios daneses sobre el territorio autónomo, en el marco de las tensiones por las aspiraciones expansionistas bajo la justificación de la seguridad nacional en el Ártico. "El presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente este tema. (...) La adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos no es una idea nueva (...) Considera que lo mejor para Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región ártica", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.(Fuente: White House)