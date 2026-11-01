Casa de México dedica su altar de muertos a Agustín Lara para estrechar vínculos culturales

Madrid, 1 de noviembre de 2026. La Fundación Casa de México en España celebra el Día de Muertos con un altar dedicado al compositor mexicano Agustín Lara, en una propuesta que combina música, artesanía y simbolismo para acercar al público español una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana. La ofrenda, que incorpora referencias a la mariposa monarca y piezas artesanales de gran delicadeza, busca también reforzar los lazos culturales entre ambos países. La directora general de Casa de México en España, Ximena Caraza, ha asegurado que "Agustín Lara es el rey" de ese vínculo entre México y España y ha recordado la relación del compositor con la capital española, a la que dedicó la canción 'Madrid, Madrid, Madrid', así como su vínculo con Granada.