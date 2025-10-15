CCOO destaca "grandes" movilizaciones por Palestina

CCOO ha destacado las "grandísimas" movilizaciones que se han realizado este miércoles con motivo de la huelga general por Palestina en la Comunidad de Madrid, sin dar datos porque los paros eran "muy variados", y ha replicado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que los trabajadores "están al lado de la humanidad". Así lo ha manifestado la secretaria general del sindicato en la región, Paloma López, a los medios de comunicación desde la Puerta del Sol, donde han realizado una nueva concentración frente a la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, y a la que han acudido decenas de personas con banderas de Palestina.