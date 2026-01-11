CCOO presentará una propuesta de acuerdo para blindar los servicios públicos en C-LM

CCOO Castilla-La Mancha presentará una propuesta de acuerdo para blindar los servicios públicos en la región en los próximos meses, una iniciativa en la que espera contar con el refrendo de los agentes sociales y las administraciones. Así lo ha anunciado el secretario general de la central sindical en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, en una entrevista a Europa Press, en la que ha recordado que se trata de una iniciativa que consitutye "una de las propuestas potentes" de la actual dirección en el proceso congresual concluido el pasado mes de mayo de 2025.(Fuente: Vídeo EP)