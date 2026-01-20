CCOO, Steilas, LAB y UGT aplicar "desde ya" la reducción lectiva pactada con las patronales

CCOO, Steilas, LAB y UGT han exigido a las patronales de los centros de iniciativa social que "hagan los deberes" y apliquen "desde ya" la reducción lectiva de una hora en todas las etapas educativas a la que se comprometieron tanto Kristau Eskola como AICE-IZEA al firmar hace 23 meses, en febrero de 2024, el Acuerdo Fin de Huelga.Así lo han expresado representantes de los cuatro sindicatos en una concentración previa a la celebración del juicio en el TSJPV por la demanda sindical que interpusieron al entender que ese acuerdo "tiene rango de convenio" y está vigente desde su firma en febrero de 2024.