CCyL aprueba pedir al Gobierno un CPFF para avanzar en financiación sin "socios preferentes"

Las Cortes de Castilla y León, con el apoyo de UPL-Soria ¡Ya!, Por Ávila y los procuradores no adscritos y la abstención del resto, han aprobado una Proposición No de Ley del PP defendida por la procuradora Rosa María Esteban Ayuso para exigir al Gobierno central que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el fin de avanzar en la reforma del modelo de financiación autonómica sin "socios preferentes" y en el que no haya autonomías "paganinis por sillones".(Fuente: Cortes Castilla León)