Familia confirma que el cuerpo de la niña de 12 años hallado en Indonesia es una de las valencianas desaparecidas

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Familias afectadas por el accidente en Indonesia han confirmado en un comunicado que el cuerpo de la niña de 12 años hallado por residentes locales corresponde a una de las tres menores valencianas desaparecidas.

"Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda", han señalado en el comunicado, en el que ruegan una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, que se preserve su identidad.

"En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", han añadido.

Así mismo, las familias han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confían en que las labores de búsqueda continuarán. "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", han asegurado.

La menor de 12 años viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo. Su madre, Andrea Ortuño, y una de sus hermanas pudieron ser rescatadas de la embarcación. Sin embargo, quedaron atrapados otro de sus hermanos, el marido de su madre --el entrenador de fútbol Fernando Martín-- y el hijo menor de éste, fruto de una relación anterior.