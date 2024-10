Se celebra Next in Podcast, un evento dedicado al mundo del pódcast

Se ha celebrado Next in Podcast, el primer evento en España dedicado al mundo del pódcast organizado por la compañía de audio en streaming, Spotify. El evento ha contado con la participación de agentes relevantes dentro de la industria, como PRISA Audio, RNE Audio, True Story, Nude Project, Keep it Cutre y El Podcast de Marián Rojas Estapé, quienes han compartido sus próximos lanzamientos, su experiencia y su punto de vista respecto al futuro y la evolución del sector. Un sector en continúo auge que actualmente presume de un crecimiento del consumo en la plataforma de más de un 30% en España en el último año, situándose entre los cinco países de Europa que más escuchan pódcasts.Además, el videopódcast destaca como formato estrella: su consumo ha crecido más de un 70% en España en el último año, siendo la generación Z la que lidera el crecimiento. Spotify ha desvelado el futuro del sector y ha puesto en el foco con Next in Podcast la relevancia del pódcast y el videopódcast en España.