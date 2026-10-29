Chiva recupera la normalidad tras la dana que dejó "arrasadas" viviendas e infraestructuras

Valencia, 29 de octubre de 2026. Declaraciones del concejal de obras e infraestructuras del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), Javier Tarin, quien ha explicado que esta localidad, zona cero de la dana, se ha recuperado la normalidad dos años después de la riada y alcanzando el setenta y cinco por ciento de recuperación de las infraestructuras del municipio que se vieron afectadas por la barrancada de 29 de octubre de 2024. "Ha sido un golpe muy duro para el pueblo", ha asegurado Tarin quien ha asegurado que pese a que han recuperado la normalidad en toda la zona centro todavía hay una sensación de "miedo e inquietud" entre los vecinos ante una nueva emergencia. "La intensidad de la riada de hace dos años provocó que en la zona colindante al barranco el agua llegara a alcazar una altura de más de tres metros lo que hizo que muchas viviendas quedaran completamente "arrasadas". "Sabemos que cada 30 o 40 años tenemos una riada de mayor o menor intensidad, ya que es una zona de avenidas de agua, pero esta vez fue muy fuerte", ha detallado Tarin.