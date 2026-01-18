Cid (Comuns) pide valentía al Govern y espera avances en la reunión este lunes

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido valentía al Govern a la hora de aplicar el régimen sancionador de la Ley de Vivienda, acordado con su partido, para poder iniciar la negociación de los Presupuestos de 2026, y ha esperado que haya avances en la reunión que celebrarán este lunes con el Ejecutivo catalán.En declaraciones este domingo, ha asegurado que si el Govern quiere negociar las cuentas de 2026 "mañana tendría que poner encima de la mesa que ya ha avanzado, que ya ha comenzado a sancionar a aquella gente que se salta la ley del derecho a la vivienda".Cid ha detallado que acudirán al encuentro "a la expectativa pero también con una exigencia clarísima" de cumplimiento de lo pactado para los suplementos de crédito de 2025 principalmente en lo que se refiere al régimen sancionador de vivienda.(Fuente: Redes sociales)