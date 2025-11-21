Cinco iniciativas premiadas por su estrategia de sostenibilidad en el sector funerario

Reconocer y visibilizar iniciativas que contribuyan a un futuro más sostenible dentro y fuera del sector funerario. Con este objetivo, Grupo Albia ha celebrado la segunda edición de los Premios Albia de Sostenibilidad, en un encuentro que ha reunido a más de 200 asistentes.Cinco han sido los proyectos galardonados. Valkyrias del Mar recibió el premio por su primer proyecto en España de columbarios marinos sotenibles. Zoèpure por su compuesto biotecnológico 100% orgánico que transforma cenizas en nutrientes. Facultatieve Technologies por desarrollar el primer horno crematorio híbrido multi-energía del mundo. Pompas Fúnebres de Badalona recogió el galardón por su iniciativa pionera para acompañar el duelo infantil a través de la lectura. Y Segi Hiru, por su Centro Especial de Empleo para personas con enfermedad mental grave que se dedican a la fabricación de urnas. Además se han otorgado tres reconocimientos honoríficos especiales, por sus logros excepcionales y una dedicación y valores inspiradores, a Cris contra el cáncer, el programa de televisión Aquí la Tierra, y a la Unidad Militar de Emergencias. Con esta segunda edición, presentada por la física y meteoróloga, Isabel Moreno, Grupo Albia busca visibilizar la labor de la industria funeraria, cada día más comprometida con el cuidado del planeta y de la sociedad.