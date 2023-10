Clavijo denuncia la situación de "colapso" por la crisis migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado el "colapso" que existe en las islas por la crisis migratoria y no ha entendido por qué el Gobierno de España no tiene con las islas la misma solidaridad que demuestra con otros países, por lo que ha reclamado al Estado que "mire para Canarias". "No sé qué más tiene que pasar para que el Gobierno mire a Canarias, nos atienda y ponga un mando único", dijo este domingo en El Hierro durante unas declaraciones a los medios de comunicación en las que lamentó que el Estado no tenga con el archipiélago "toda esa solidaridad" que muestra en ocasiones a otros países.

