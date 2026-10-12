Los coches eléctricos de Grupo Volkswagen fabricados en España protagonizan el Salón de París

Madrid, 12 de octubre de 2026. Se ha inaugurado la 91 edición del Salón Internacional del Automóvil de París donde se dan cita las marcas más importantes del sector para presentar sus novedades. Los coches eléctricos del Grupo Volkswagen fabricados en España se han convertido en los grandes protagonistas del Salón de París. Los nuevos Volkswagen ID. Polo y CUPRA Raval, producidos en Barcelona, así como el Volkswagen ID. Cross y el Skoda Epiq, ensamblados en Navarra, acumulan ya más de 150.000 pedidos, convirtiéndose en la vía de acceso a la movilidad eléctrica para miles de clientes europeos. Estos automóviles suponen no sólo un ejemplo de cooperación entre las marcas del Grupo Volkswagen, sino también un caso de éxito que muestra el potencial de la industria automovilística europea. Asimismo, los directivos de Grupo Volkswagen han aprovechado la cita de París para pedir a la Unión Europea un marco que permita a los fabricantes europeos seguir invirtiendo y competir en igualdad de condiciones con marcas de otros continentes. Además han puesto en valor la industria automovilística europea y los avances del grupo en innovaciones y tecnologías para hacer los productos más atractivos. El gran acontecimiento automovilístico del año en Europa ha servido para poner en valor la apuesta de Grupo Volkswagen por España con un modelo de fabricación de coches eléctricos que está preparado para satisfacer la creciente demanda europea.