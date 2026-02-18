Publicado 18/02/2026 13:44:32 +01:00CET

Cofares alcanza un récord de ventas de 4.580 millones de euros

Madrid, 18 de febrero de 2026. Cofares alcanza unas ventas de 4.580 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 7,4%. Se trata de una cifra sin precedentes que demuestra la rentabilidad de su modelo de negocio, consolidando un año más a la Cooperativa como líder del sector de distribución farmacéutica. Con 48 almacenes y plataformas, la Cooperativa es la única que opera en todo el territorio nacional gracias a la mayor red de distribución de España, destacando por su fortaleza estructural y su capacidad tecnológica. Durante este ejercicio, Cofares ha destinado 45 millones de euros al mantenimiento, ampliación y modernización de su red de distribución. Gracias a estas cifras, Cofares refuerza su liderazgo en el mercado de la distribución farmacéutica en España, con un modelo de negocio que destaca por su rentabilidad y que le sitúa a la vanguardia del sector.