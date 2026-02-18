La Comunidad de Madrid lideró el aumento de nacimientos en 2025, con una subida del 3,3%

Archivo - Zaira posa con su hijo Santiago, que ha sido uno de los primeros bebés nacidos en 2026 en Madrid, en el Hospital Infanta Leonor, situado en el distrito de Villa de Vallecas, a 1 de enero de 2026, en Madrid (España). Santiago nació a las 01.10 ho - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en la Comunidad de Madrid en 2025 fue de 52.450, un 3,3% más respecto a los datos del 2024, lo que la sitúa como la primera en el ranking de incrementos, por delante de País Vasco (+3%) y de la media nacional (+1%).

Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), y en Illes Balears (-2,6%).

La región ha anotado un total de 4.401 alumbramientos durante el pasado mes de diciembre de los cuales 2.155 han sido niñas y 2.246 niños. Del total de nacimientos en 2025 (52.450), 25.408 han sido niñas y 27.042 niños.

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 30 y los 39 sigue siendo en el que más nacimientos suma en 2025, con 34.311 alumbramientos, seguido del de 20 a 29 años, con un total de 11.236. Las madres de 40 a 44 años registran 5.482 nacimientos y las de 45 a 49 años, 656. Finalmente, las jóvenes que han sido madres el año pasado (menores de 15 y entre 15 y 19 años) han sido 695.

DEFUNCIONES

Por otro lado, 50.639 personas fallecieron en la región, una subida del 3,07% en tasa anual. El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32).

Los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y en Canarias (5,9%). El mayor descenso se registró en La Rioja (-3,7%). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509).