Colau no irá a la inauguración del MWC "por la presencia de Israel"

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el resto de concejales de BComú no irán el lunes a la inauguración del MWC "en protesta por la presencia de Israel", que prevé tener un pabellón con representación de la Embajada y empresas del país. "No participaremos en el acto inaugural del MWC porque insistimos en que no se puede normalizar lo que es uno de los peores genocidios conocidos en las últimas décadas en el conjunto del planeta", ha afirmado. Lo ha dicho en una atención a los medios de comunicación antes de la manifestación en apoyo a Palestina, convocada esta mañana a las 12h ante el Palau Robert en Barcelona. "Lamentamos que el alcalde Jaume Collboni no haya aceptado nuestra petición de rechazar la presencia de Israel en el Mobile World Congress", ha advertido Colau. (Fuente: En Comú Podem)