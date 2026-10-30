Colau pide la dimisión de Óscar Puente: "Se debería producir lo antes posible"

Barcelona, 30 de octubre de 2026. La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha pedido este viernes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: "No entraré a decir si esta dimisión debe producirse hoy, mañana o pasado, pero creemos que se debería producir lo antes posible, y esperemos que así sea". En declaraciones a los medios este viernes en Barcelona, ha explicado que han trasladado la petición a Moncloa porque consideran que, ante este segundo accidente grave en la red ferroviaria española y la pérdida de la confianza de los ciudadanos, se deben asumir "responsabilidades políticas".