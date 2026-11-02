Colau propone un Pacto de Estado para auditar la red ferroviaria y más inversión

Barcelona, 2 de noviembre de 2026. La candidata del Frente Amplio, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha propuesto un Pacto de Estado que aglutine al mayor número de formaciones políticas, dejando a un lado sus diferencias partidistas, para buscar soluciones tras el "terrible" accidente ferroviario el pasado miércoles en Urda (Toledo). Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este lunes tras reunirse con representantes de los principales sindicatos ferroviarios (CC.OO., UGT, CGT, SF y SCF) en Barcelona.