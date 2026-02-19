Publicado 19/02/2026 19:43:07 +01:00CET

Comisario de Agricultura promete toda la ayuda posible por daños, que superan los 3000 millones

Jerez de la Frontera (Cádiz), 19 de febrero de 2026. El comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, ha asegurado este jueves que desde la Comisión Europea se va a "hacer todo lo posible para ayudar" a Andalucía a paliar los daños sufridos por el tren de borrascas que ha atravesado la Comunidad Autónoma entre los meses de enero y febrero, que pueden ascender a "más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción agrícola", según estimaciones de la Junta de Andalucía.