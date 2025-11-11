La Comisión Europea planteará rebajar las medidas de protección de datos del RGPD

La Comisión Europea planea presentar el próximo miércoles 19 de noviembre una reforma del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) con medidas que rebajarán la protección de datos y las normas de privacidad, para poder impulsar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) y aumentar la competitividad europea en este ámbito. El RGPD es una ley europea que busca establecer una serie de normas para proteger los datos personales de las personas físicas de la Unión Europea, permitiendo que los ciudadanos tengan un mayor control sobre sus datos personales e implementando reglas sobre la recopilación, uso y protección de datos.(Fuente: Comisión Europea, EBS, Europa Press)