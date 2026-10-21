Comparar precios es el hábito de compra y ahorro para el 90% de los consumidores en España

Madrid, 21 de octubre de 2026. Hoy en día, comparar precios se ha convertido en una estrategia de ahorro para el 90% de los consumidores en España. Así lo revela el estudio "El valor de comparar: decisiones de compra y ahorro en los hogares en España", realizado por Ipsos para Amazon. El 44% de los consumidores considera que comprar por Internet les ayuda a ahorrar en sus compras habituales. En este contexto de ahorro, comparar precios entre distintas tiendas online se ha convertido en una práctica generalizada. La comparación sistemática de precios por parte de una tienda hace más eficiente el proceso de compra, le facilita al consumidor tomar mejores decisiones de compra, ahorrar tiempo, controlar mejor sus gastos y ahorrar. Con esta iniciativa, Amazon apuesta por un proceso de compra más eficiente y refuerza su compromiso de ahorro con el cliente sin renunciar a la calidad. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)