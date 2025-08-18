Comunitat Valenciana envía más de 130 efectivos de manera "indefinida" a Castilla y León

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado este lunes de que la Comunitat Valenciana ha movilizado, de manera "indefinida", un dispositivo integrado por unos 130 efectivos, 13 autobombas, cinco nodrizas, una unidad de drones, una de comunicación, una mecánica y una logística para colaborar en las labores de extinción de los incendios que afectan a Castilla y León, concretamente a la provincia de León. La duración de este dispositivo es por el momento "indefinida", aunque "lógicamente habrá su periodo de reposición de efectivos, porque necesitan descansar y tener todas las garantías de seguridad". "Siempre hemos dicho que en un incendio forestal es muy importante la seguridad de las personas, tanto de los ciudadanos como de los profesionales que están trabajando", ha incidido. Precisamente, a estos últimos les ha agradecido su "colaboración" y que hayan estado "constantemente trabajando por el bienestar de los valencianos".(Fuente: Imágenes Cedidas)