Una concentración en València homenajea a los sanitarios en Gaza

Una concentración en València ha homenajeado al personal sanitario que trabaja en Gaza y han reclamado el fin del genocidio. "Resistir es salvar vidas. Cada día que resistís, salváis vidas", ha sostenido en declaraciones a Europa Press Televisión Santiago Casal, de la plataforma Parar la Guerra --organizadora del acto--. Ataviados con batas blancas, un grupo de personas se ha concentrado frente a la Llotja, tras una pancarta con el lema 'Por la paz, alto el fuego ¡ya! Ni terrorismo ni genocidio', desde donde han lanzado proclamas como 'Netanyahu y Trump, al Tribunal Penal', 'No es una guerra es un genocidio' o 'Todos somos Gaza'.