El Congreso acoge una jornada sobre la progresión silenciosa de la esclerosis múltiple

La Esclerosis Múltiple afecta a cerca de 60.000 personas en España. Para analizar las áreas de mejora en el abordaje de la progresión silenciosa de la discapacidad, expertos y representantes de la Comisión de Sanidad se han dado cita en la jornada 'Esclerosis múltiple y progresión de la discapacidad: retos para un abordaje óptimo', celebrada en el Congreso de los Diputados y avalada por las asociaciones de pacientes EME y AEDEM-COCEMFE, con la colaboración de Sanofi.Durante la jornada, se presentó el documento de consenso multidisciplinar elaborado en el marco del proyecto momEMtum, una iniciativa creada para visibilizar y concienciar sobre las necesidades no cubiertas de los pacientes de esclerosis múltiple. Los expertos explicaron los retos que plantea la evolución de la enfermedad, así como la importancia del acceso equitativo a la innovación. Una jornada para visibilizar una enfermedad que representa un desafío sanitario, social y económico creciente, con una prevalencia en aumento y un impacto significativo en la población joven.