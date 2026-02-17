Publicado 17/02/2026 15:06:45 +01:00CET

El Congreso de los Diputados celebra que la Constitución de 1978 se convierte en la más longeva

Madrid, 17 de febrero de 2026. El Congreso de los Diputados ha acogido este martes un acto institucional para celebrar que la vigente Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de la historia de España al superar en tiempo de vigencia a la de 1876, que ostenta el récord de vigencia con 47 años y 73 días. El Rey Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia, ha presidido el acto. El monarca ha defendido la vigencia de la Constitución a pesar de sus "imperfecciones" y ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que es ya la más longeva de España es "cumplirla". (Fuente: Pool RTVE/Europa Press)