El Pleno del Congreso no ha elegido este martes a los once candidatos al Consejo de Administración de RTVE propuestos por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos, en primera votación. Los once aspirantes han obtenido 174 votos cada uno, ha habido dos votos en blanco y un voto nulo.(Fuente: Congreso)