Consejera madrileña de Hacienda constata que no hay negociación bilaterial con Cataluña

La consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, ha explicado que varias comunidades le han pedido explicaciones a Montero sobre esta negociación bilateral con Cataluña y la ministra ha querido que constara en acta "que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña". "Creo que podemos estar muy tranquilos a pesar del acuerdo que habían firmado el PSOE con los independentistas, porque dice la vicepresidenta que quiere que conste en acta que no tienen ninguna negociación bilateral, cosa que no coincide en nada con lo que hemos visto ni en el acuerdo expreso ni en lo que nos dice la Consejera de Cataluña", ha señalado la consejera madrileña.