El Consejo de Participación de Doñana aprueba el plan de trabajo del Espacio Natural para 2026

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este lunes en la reunión del Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. Durante la sesión, ha valorado "positivamente" que este órgano haya acordado la aprobación por unanimidad del Plan de Trabajo para 2026, que contará con un presupuesto cercano a los 17 millones de euros, en línea con los ejercicios previos, y permitirá consolidar actuaciones estratégicas para la conservación y gestión integral del espacio.