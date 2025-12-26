Consell evita valorar mensajes de Mazón a Feijóo e insiste en mostrar respeto a la justicia

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha evitado valorar los mensajes de WhatsApp que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se intercambió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, y ha insistido en garantizar respeto y "colaboración" con la justicia. Barrachina ha señalado que, si opina "de cada uno de los autos o de los pasos que da la justicia en la Comunitat Valenciana", acabaría "como el Gobierno, criticando al Tribunal Supremo por haber condenado a fiscal general y poniendo a exministros en el Tribunal Constitucional". El portavoz del Ejecutivo valenciano ha pedido al PSOE "un mínimo de ponderación" y "un mínimo de rubor y de equilibrio" y ha instado a los socialistas a "mirarse a sí mismos" después de que desde el Gobierno de España hayan pedido la dimisión de Feijóo por llevar "un año mintiendo" con los mensajes que se cruzó con Mazón el día de la dana.