El consumo de tabaco de contrabando y falsificado aumenta en España respecto a 2024

Según datos del primer semestre de 2025, el consumo en España de tabaco no doméstico, que engloba el ilícito, el contrabando y las falsificaciones, creció 5 puntos respecto al año anterior, situándose en el 10,2%.Así se ha explicado en el X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco organizado por Altadis Imperial Brands en Cádiz, donde se ha abordado esta problemática social.Las falsificaciones de cigarrillos también se han incrementado en el primer semestre. Sin embargo, su peso dentro del comercio ilícito global ha disminuido desde el 21% en 2024 al 16% en 2025.Estas cifras subrayan la relevancia del fenómeno de las fábricas ilegales, que sigue siendo el foco de las operaciones que se llevan a cabo contra el contrabando en España, con 6 instalaciones desmanteladas en el primer semestre y 12 en lo que llevamos de año.En el congreso también se ha debatido sobre el futuro acuerdo de comercio con Gibraltar, que siguen siendo una puerta de entrada de tabaco ilícito, aunque su volumen ha disminuido frente a años anteriores.