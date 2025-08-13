Controlado el incendio de Tres Cantos (Madrid), que desciende a situación operativa de nivel 0

El incendio forestal registrado en el municipio madrileño de Tres Cantos, y que ha afectado a unas 2.000 hectáreas, ha quedado controlado y la Situación Operativa del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) ha descendido a nivel 0. Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, este miércoles ante los medios de comunicación tras la reunión del comité asesor del INFOMA en el puesto de mando avanzado. Previamente, se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios de Tres Cantos y León.(Fuente: Comunidad de Madrid)