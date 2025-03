Cospedal pone en duda la existencia de "la policía patriótica"

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha dicho este lunes que la llamada "policía patriótica", supuestamente montada desde el Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, fue una "creación ficticia" que "no ha existido". "Yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca. Desde luego, en esos momentos", ha matizado después, incidiendo en que ella fue 'número dos' del PP y luego ministra de Defensa, pero que no tuvo "nada que ver con el Ministerio del Interior".(Fuente: Congreso)