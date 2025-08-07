Críticas políticas y religiosas por la moción aprobada en Jumilla: El PP niega las acusaciones

El municipio murciano de Jumilla está en el ojo mediático después de que PP y Vox hayan aprobado en pleno una medida que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos. Una aprobación que ha generado multitud de criticas, entre ellas la del Gobierno, que según fuentes rechazan la medida "por extremista y excluyente", una opinión compartida por el PSOE. Ante este cuestionamiento, el PP de Jumilla ha asegurado que la moción aprobada "no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa", apoyado a su vez por el PP nacional, que se ha desmarcado de las acusaciones. Una postura en contra a la que se ha unido la Conferencia Episcopal Española, que ha recordado que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, protegido por la Constitución.(Fuente: Europa Press, PSOE, PP, Ayuntamiento de Jumilla)