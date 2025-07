Cruce de reproches entre Gobierno y oposición por el 5% del gasto en Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que España no necesita gastar el 5% del gasto en Defensa para alcanzar los objetivos de capacidades militares comprometidos con la OTAN y ha señalado que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, no tiene los datos ni la capacidad para hacer esos cálculos. En la misma línea ha cargado contra los Grupos Parlamentarios que no dan credibilidad a la senda fijada por Sánchez.Por su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "farsante" a Sánchez, por su "ridículo", como ha asegurado, en la reciente cumbre de la OTAN, tras firmar la declaración sobre el aumento del gasto en defensa al 5% pero luego asegurar que no la cumplirá.(Fuente: Europa Press / Congreso)