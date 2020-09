El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que su partido cree en la "regeneración democrática y la transparencia" en referencia a la operación Kitchen y pedirá que se aprueben comisiones de investigación "respecto a cualquier partido político, no solo al Partido Popular", ha dicho. regeneración democrática, transparencia, no va a quedar por Ciudadanos que no se aprueben comisiones de invesigación respecto a cualquier partido político(Fuente: Congreso)