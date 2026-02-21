Metro asumirá en julio de 2030 la gestión de Línea 9B con el fin de la concesión a TFM

Archivo - Una persona entra a la estación de metro de Rivas-Vaciamadrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid asumirá en julio de 2030 la gestión de la Línea 9B entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey, una vez finalizada la concesión actual por parte de TFM (Transportes Ferroviarios de Madrid).

Durante su intervención en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid de este viernes, el director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, ha subrayado que el Gobierno regional no contempla "ninguna ampliación de la concesión ni sacar una nueva".

De este modo, cuando finalice la concesión de TFM (responsable del tramo de cuatro estaciones que permite la conexión con la capital: Rivas Urbanizaciones, Rivas Vaciamadrid, La Poveda y Arganda del Rey) en julio de 2030, la línea pasará a ser gestionada por Metro de Madrid en su integridad.

"Cuando la concesión revierta a la Administración Pública, a la Comunidad de Madrid, la línea 9B será una línea más integrada en los 300 kilómetros de la red de Metro", ha concretado el director general de Intraestructuras.

Desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo se ha insistido de forma reiterada en que esto implicará que no habrá trasbordos en la línea, de forma que se podrá viajar desde Paco de Lucía hasta Arganda del Rey sin bajarse del convoy.

Algo por lo que se ha interesado la diputada de Más Madrid María Acín al preguntar al Gobierno regional sobre el proyecto de construcción de la nueva estación de la Línea 9 de Metro en los desarrollos de Ahijones y Los Berrocales, que Metro de Madrid ha licitado recientemente por tercera vez tras quedar desierto en las dos ocasiones previas.

En su intervención, la diputada de Más Madrid ha planteado si esta nueva infraestructura implicará un nuevo trasbordo, que se sumaría al que actualmente se tiene que hacer la ciudadanía de Rivas en Puerta de Arganda, así como por el proyecto de gestión y explotación de la línea.

"No va a haber dos transbordos", ha zanjado Núñez, que ha concretado que el estudio de gestión y explotación responde a la necesidad de conocer las demandas de viajeros de ambos tramos, "sustancialmente diferentes": en el que discurre por Madrid, la demanda diaria es e 6,2 millones de viajeros, mientras que en el tramo entre Rivas y Arganda, baja a unos 930.000.

TERCERA LICITACIÓN

El director general de infraestructuras ha explicado que en esta tercera licitación del contrato se ha incrementado el importe del mismo hasta casi doblar el presupuesto. En concreto, ha licitado el contrato para la redacción del proyecto constructivo por un importe de 825.873,15 euros y un plazo de ejecución de 14 meses, según la documentación consultada por Europa Press.

El nuevo expediente de contratación incorpora la aplicación de un reglamento de seguridad de la Comisión Europea, que establece un método común para la evaluación de cualquier modificación en la red. Este requisito, que debe integrarse desde la fase de diseño, supone un incremento del presupuesto inicial de 328.600 euros.

"Las partidas que han experimentado un incremento más significativo son el estudio geológico-geotécnico, que ha pasado de 32.488 a 137.200 euros, los costes directos asociados a la investigación geotécnica de campo, incrementándose de 51.700 a 252.000, un nuevo estudio hidrológico y climático y el estudio de estructuras", ha explicado Núñez durante su intervención.

LA NUEVA ESTACIÓN

Esta infraestructura que se estima esté operativa en 2030 se situará entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones y permitirá atender las necesidades de movilidad derivadas de la construcción de más de 41.000 viviendas en el sureste de la capital.

Busca dar así respuesta así a las demandas de transporte de más de 300.000 personas que acogerán los seis desarrollos del sureste de Madrid: Los Cerros, El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales, Ensanche de Vallecas y Valdecarros.

Todos ellos estarán conectados por un gran bulevar de 16 kilómetros de longitud, a lo largo del cual discurrirá también un nuevo Bus Rapid Transit (BRT) que se conectará en tres puntos con la red existente de transporte colectivo de Madrid.

En la reserva de trazado prevista de la Línea 9 se pretende construir, mediante esta gran estación, una de las conexiones entre el nuevo BRT y la propia línea de Metro, en coordinación con la planificación urbanística del Ayuntamiento de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en octubre de 2022 la construcción de esta nueva estación de Metro en superficie de la Línea 9, que sería diseñada para convertirse en un intercambiador de transporte colectivo tanto para las áreas residenciales como para las terciarias de los futuros desarrollos y contaría con un aparcamiento disuasorio.

Con esta nueva estación, la Línea 9, que registra un volumen diario superior a los 255.000 viajeros, pasaría a contar con 30 estaciones, reforzando su capacidad para absorber el incremento de demanda asociado al desarrollo urbanístico de Los Ahijones, donde se prevé la edificación de cerca de 19.000 hogares, y Los Berrocales, que podría superar las 22.000.