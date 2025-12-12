Cuenca, a su salida del juzgado, pide "respeto" y "protección" ante las amenazas recibidas

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, a su salida de los juzgados de Catarroja donde ha regresado este viernes para testificar por los WhatsApp aportados al procedimiento el pasado día 5 por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, ha señalado haber "colaborado con la justicia" y haber contestado a todas las preguntas. Cuenca ha pedido "respeto" y "protección" a su familia porque asegura que han recibido "amenazas e insultos" y ha indicado que procederá a las "correspondientes denuncias". En su declaración ante la jueza ha negado haber dado algún tipo de instrucción a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas de parte del 'expresidente' el día de la catastrófica dana y ha asegurado que los WhatsApp que ella ha aportado a la causa judicial están "descontextualizados". "A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", ha dicho.