La CUP despliega una bandera palestina y carteles de 'No en mi nombre' en el pleno del Parlament

Los diputados de la CUP en el Parlament han desplegado este miércoles una bandera de Palestina junto con una 'estelada' y carteles de 'No en mi nombre', en apoyo a Palestina y criticando los ataques de Israel en la franja de Gaza.Lo han hecho durante la intervención del diputado Carles Riera en la sesión de control al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que el 'cupaire' ha reclamado el alto al fuego y frenar la venta de armas a Israel.El diputado anticapitalista ha afirmado que este conflicto "no se resolverá hasta que no se acabe con la ocupación, la colonización y el 'apartheid' del Estado de Israel en Palestina".

