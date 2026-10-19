La dana Adam mantiene la alerta tras cuatro muertos y más de 1.700 incidentes en Valencia

Valencia, Tarragona, Baleares, 19 de octubre de 2026. La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes. Aunque se ha levantado el confinamiento de ocho municipios y se ha desmovilizado la UME, continúan las labores de recuperación y vigilancia ante posibles nuevas lluvias. El temporal también ha provocado inundaciones en otras zonas y alteraciones en el transporte, especialmente en Baleares, mientras las autoridades mantienen la alerta amarilla en el litoral valenciano. (Fuente: UME/Guardia Civil/Europa Press)