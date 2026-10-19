Publicado 19/10/2026 14:57:49 +02:00CET

La DANA provoca un temporal histórico que deja una fallecida en Oliva (Valencia)

Valencia, 19 de octubre de 2026. El paso de la borrasca Adam está causando en esta jornada de lunes numerosos estragos en el litoral mediterránero, con especial atención al litoral sur de Valencia y norte de Alicante, donde los servicios de emergencias están llevando a cabo numerosos rescates y evacuaciones de vecinos que han quedado atrapados a causa de las lluvias torrenciales e inundaciones de barrancos y ramblas. En la localidad valenciana de Oliva, los servicios de emergencias han confirmado una nueva víctima mortal como consecuencia de este temporal, lo que eleva a tres la cifra de fallecidos. (Fuente: Europa Press / Guardia Civil / UME / Policía Nacional / Generalitat Valenciana / AVAMET)