El DAO de la Policía presenta su dimisión tras la querella por una presunta agresión sexual

Madrid, 17 de febrero de 2026. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, después de que una mujer haya presentado una querella en su contra por un presunto delito de agresión sexual. Según ha informado el Ministerio del Interior, José Ángel González ha comunicado su decisión de renunciar al cargo que ostenta, lo que hará efectivo en las próximas horas. (Fuente: Europa Press / Policía Nacional)