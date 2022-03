El deán de la catedral Santa María Magdalena de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Madrid, Andréy Kórdochkin, ha asegurado que las decisiones que ha tomado Vladímir Putin en la guerra en Ucrania demuestran que "no es capaz de actuar como un ser humano". "Si un político no es capaz de sentir emociones humanas tiene trabajo de un psiquiatra, no de un sacerdote. Además es un peligro para otros estados y para su propio pueblo", ha indicado refiriéndose a Putin.