Delgado (Frente Amplio) pide la dimisión de Puente como un "primer paso imprescindible"

Barcelona, 31 de octubre de 2026. El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid, Emilio Delgado, ha reiterado la petición de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que también lo pidiera este viernes la candidata de Frente Amplio y cabeza de lista por Barcelona, Ada Colau, tras el accidente de Urda (Toledo): "Es un primer paso imprescindible, que debe dar paso a un segundo estado en el que de verdad se afronte un debate serio sobre el sistema ferroviario", ha defendido (Fuente: Comuns)