Democracia 21 propone aplicar la IA como "factor de productividad"

Madrid, 8 de noviembre de 2026. La presidenta de Democracia 21, la abogada Miriam González, ha propuesto impulsar la Inteligencia Artificial (IA) en España como un "factor de productividad" en todos los sectores económicos, al tiempo que ha pedido medir su impacto en el mercado laboral para diseñar posibles medidas de mitigación. En una entrevista concedida a Europa Press, Miriam González ha acusado a los partidos con representación en el Congreso de haber "cerrado" el debate sobre la evolución de la IA y cree que la atención política que se está dedicando actualmente a esta herramienta es "cero". Bajo su punto de vista, tanto España como toda Europa ha perdido una primera parte de acceso a esa IA a la hora de "estar involucrados en los grandes modelos de lenguaje", excepto "un poquito" en Francia y Alemania.