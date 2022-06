Dermatólogo dice que diagnóstico precoz frena el avance del cáncer de piel

El dermatólogo y director del Instituto de Dermatología Integral, el Dr. Miguel Sánchez Viera, ha calificado de "fundamental" el diagnostico precoz porque es un tipo de cáncer que, según ha afirmado, se puede curar "casi al cien por cien". "Incluso los más agresivos como el melanoma, si se diagnostica en las fases iniciales antes de que haya metástasis, se puede curar", ha resaltado. Sin embargo, ha recordado que si se detecta en un estado avanzando, es un cáncer que no es sensible a la radioterapia y la quimioterapia no funciona. "Ayudan como paliativo pero no hay una buena quimioterapia para curar el melanoma", ha manifestado.