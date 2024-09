Desalojan del Congreso a una víctima de la polio que protestaba por falta de atención sanitaria

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho desalojar este miércoles de la tribuna de público del hemiciclo a una mujer de la Plataforma Niñ@s de la Polio que interrumpió la sesión de control al Gobierno protestando por falta de atención del Ministerio de Sanidad. Además, la representante de la plataforma que se ha quejado ante los medios de que no reciben a su plataforma en el Ministerio y que sus pensiones son muy escasas porque, dadas las secuelas de su enfermedad, no pudieron trabajar. "Siento mucho la que he armado en el Congreso pero no había otra manera", ha comentado.