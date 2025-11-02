Detenidas dos personas por su supuesta implicación en la sustracción de un bebé

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años y a una mujer de 48 años como presuntos autores de un delito de detención ilegal, tras supuestamente sustraer a un bebé en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. La sustracción del bebé tuvo lugar la noche del pasado 25 de octubre, cuando la madre del menor se encontraba en un establecimiento de Navalmoral de la Mata, en compañía de la supuesta autora de los hechos. En un momento determinado, la progenitora se tuvo que ausentar momentáneamente del lugar y cuando regresó, al poco tiempo, comprobó que ni la mujer ni su hijo se encontraban allí.(Fuente: Guardia Civil)