Detenido un padre acusado de matar a su hija mayor de edad en Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este pasado lunes a un hombre por un presunto delito de homicidio tras supuestamente matar a su hija mayor de edad en una casa de Córdoba capital. Los hechos han ocurrido sobre las 11 de la noche de este lunes, cuando se ha recibido la alerta y los agentes se han personado y han hallado a la hija fallecida en el domicilio, situado en el barrio de Ciudad Jardín. Por otro lado, en Sueca, el hombre de 48 años que se entregó el pasado sábado a la Guardia Civil del municipio valenciano confesando haber matado a un menor de 13 años, amigo de su hijo, ha pasado este martes a disposición judicial entre un fuerte dispositivo policial para evitar incidentes en la zona de los juzgados.